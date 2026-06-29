غدا.. البديوي في بغداد لوقف هجمات تستهدف الخليج من العراق

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر حكومي، يوم الاثنين، بأن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي سيصل إلى بغداد غدا، لبحث تطورات المنطقة والتأكيد على عدم استخدام الأراضي العراقية لشن هجمات على دول الخليج.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، سيصل ظهر يوم غد الثلاثاء، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية".

وأضاف أن "البديوي سيعقد اجتماعات مع المسؤولين العراقيين لمناقشة اخر التطورات في المنطقة واعلان دعم دول الخليج للعراق بمختلف المجالات".

وتابع أن "المباحثات ستشمل التأكيد على ضرورة إبعاد العراق عن ساحة الحرب ومنع استخدام الأراضي العراقية لانطلاق أي هجوم على دول الخليج كما حصل خلال الفترة الماضية".