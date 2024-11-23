غداً.. اجتماع عربي طارئ لبحث تداعيات تهديد إسرائيل للعراق

شفق نيوز/ يعقد مجلس جامعة الدول العربية، غداً الأحد، دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة اليمن، وذلك بناءً على طلب العراق.

وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، أن مجلس جامعة الدول العربية سيعقد دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين غدًا برئاسة اليمن، وذلك بناء على طلب العراق.

وأضاف زكي، أن الاجتماع سيناقش مذكرة رئيس مجلس الأمن الدولي بشأن ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بزيادة وتيرة وشدة الهجمات عليه عبر الأراضي العراقية منذ سبتمبر/أيلول الماضي والهادفة لجر المنطقة إلى حرب إقليمية أوسع.

وذكر أن "الأمانة العامة للجامعة العربية تلقت طلبا عراقيا بعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية وتم تعميمه على الدول العربية الأعضاء للتشاور، وتم الاتفاق على عقد الدورة غدًا بمقر الأمانة العامة"، مشيرًا إلى أن دولاً عدة أيدت الطلب العراقي.