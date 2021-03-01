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غدا.. اجتماع برلماني لحسم قانوني الموازنة والمحكمة الاتحادية

Category: سیاسة

Date: 2021-03-01T17:24:09+0000
غدا.. اجتماع برلماني لحسم قانوني الموازنة والمحكمة الاتحادية

شفق نيوز/ أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، عن تحديد يوم غد الثلاثاء، موعداً لاجتماع بين رئاسة مجلس النواب ورؤساء القوى السياسية.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع سيناقش القوانين الضرورية في أروقة المجلس، ومنها قانون الموازنة للإسراع بإقراره، بالإضافة إلى قانون المحكمة الاتحادية".

ولا تزال الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 تدور في أروقة مجلس النواب على الرغم من الشروع بمناقشة موادها منذ أكثر من شهرين، حيث تمثل حصة إقليم كوردستان العقبة الأبرز، إضافة إلى اعتراض بعض الكتل السياسية على قرار رفع سعر صرف الدولار.

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