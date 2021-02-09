غداة استعراض السرايا.. الكاظمي يجتمع مع كبار قادة الأمن

شفق نيوز/ أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بأن الأخير ترأس، الثلاثاء، اجتماعاً أمنياً موسعاً في مقر الحكومة ببغداد.

وقال المكتب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الكاظمي "ترأس اجتماعا أمنيا موسّعا ضم وزيري الدفاع والداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية والقادة الامنيين".

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع الأمنية التي يشهدها البلد وأهمية الحفاظ على أمن المواطن والوطن واستقراره وحمايته اضافة الى مناقشة عدد من الملفات المدرجة على جدول الاعمال، وفق البيان.

ويأتي الاجتماع غداة انتشار سرايا السلام التابعة للتيار الصدري بزعامة الصدر في بغداد وكربلاء والنجف، بعدما قال التيار إنه تلقى معلومات شبه مؤكدة بنية "داعش" وحزب "البعث" المحظور، بمساعدة أطراف محلية، شن هجمات "كبيرة" على مواقع دينية مقدسة في بغداد ومحافظات أخرى.