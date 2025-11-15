غالبيتها "صفراء".. المفوضية توضح طبيعة 102 شكوى للاقتراعين العام والخاص

شفق نيوز- بغداد

أكدت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي، يوم السبت، أن عدد الشكاوى المقدّمة خلال يوم الاقتراع العام والخاص بلغ 102 شكوى.

وقالت الغلاي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الشكاوى توزّعت بواقع 59 شكوى للتصويت العام و43 شكوى للتصويت الخاص.

وأضافت أن قسم الشكاوى والطعون بدأ بفرز الشكاوى وتصنيفها، مشيرةً إلى أن الغالبية جاءت ضمن التصنيف الأصفر، فيما سُجّل عدد محدود من الشكاوى ضمن التصنيف الأخضر.

ووفقاً للغلاي، فإن الشكاوى الصفراء هي الشكاوى التي تفتقر إلى المتطلبات الشكلية أو الموضوعية، الأمر الذي يوجب ردّها من البداية لعدم استيفائها الشروط اللازمة.

بينما الخضراء، فهي الشكاوى التي تتضمن ادعاءات بوجود مخالفات ارتكبها موظفون داخل المفوضية، أو تسجيل مخالفات من عناصر أمنية مكلّفة بحماية المراكز، من دون أن يكون لهذه التجاوزات أي تأثير على نتائج العملية الانتخابية، وتستوجب هذه الشكاوى فتح تحقيق للتثبت من تفاصيلها، بحسب المتحدثة.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، أعلنت الأربعاء الماضي، النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، التي شهدت إقبالاً بنسبة 56.11% لاختيار 329 نائباً.

وتأتي هذه الانتخابات السادسة منذ 2003، وسط استقرار نسبي ونسبة مشاركة أعلى من انتخابات 2021.