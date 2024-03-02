"عُقدة" حكومة ديالى تقترب من الحل وتخوف من خلاف جديد

شفق نيوز/ أكدت عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة ديالى ناهدة الدايني، يوم السبت، ان "عُقدة" تشكيل الحكومة المحلية تقترب من الحسم هذا الأسبوع.

وقالت الدايني لوكالة شفق نيوز، إن "الكتل السياسية في ديالى تنتظر الاتفاق على مرشح دولة القانون وطرحه بشكل رسمي لعقد جلسة المجلس وتشكيل الحكومة المحلية".

وأضافت أن "الأمر ليس بالهين وصعب جدا وحتى لو تم طرح مرشح دولة القانون، فإن خلافا جديد قد يحدث ويعرقل عقد جلسة الحسم نتيجة انقسام المكون السني الى فريقين ومثله المكون الشيعي، بالاضافة الى أن عددا من الأعضاء في المجلس مع المحافظ السابق مثنى التميمي حتى لو تم اعلان مرشح دولة القانون وهذا ربما سيعقد المشهد".

وبينت الدايني "إننا نتوقع حسم عقدة تشكيل الحكومة المحلية خلال هذا الأسبوع وقبل انتهاء المدة القانونية من خلال عقد جلسة بنصاب كامل"، لافتة إلى أن"الكتل السياسية في المجلس ستصوت للمرشح الذي يحظى بقبول وكفاءة، فيما سيتم رفض المرشح غير الملائم والمطالبة باستبداله".