عين ديالى على سبت بغداد لتمرير حكومتها ومجلسها

شفق نيوز/ رأى عضو مجلس ديالى سالم التميمي، يوم الجمعة، أن جلسة اختيار رئيس البرلمان المزمع عقدها يوم غد السبت، ستنهي أزمة تشكيل الحكومة المحلية في المحافظة.

وقال التميمي لوكالة شفق نيوز، إن "حسم منصب رئيس البرلمان سيسهم بتحديد الشكل النهائي للحكومة المحلية في ديالى، خاصة في ما يتعلق بمنصب رئيس مجلس المحافظة ومن ثم المحافظ".

وأضاف أن "ملف حكومة ديالى مرتبط بمنصب رئيس البرلمان لكون حسم الأخير يحدد خارطة التحالفات ويثبت النوايا والالتزامات والاتفاقيات بين الكتل وبالتالي ينعكس على ديالى".

وأشار التميمي إلى أن "منصب رئيس البرلمان حال حسمه يوم غد فإن ملف تشكيل الحكومة المحلية يتوقع أن يحسم خلال أيام قليلة".

وكانت وكالة شفق نيوز قد كشفت في تقرير خاص يوم 27 نيسان/ أبريل الماضي، عن ارتباط ملف تشكيل الحكومة المحلية في ديالى بمنصب رئيس البرلمان بعد دخول المحافظة ضمن صفقة التحالفات السياسية لحسم المنصب.

ويتنافس على رئاسة السلطة التشريعية العراقية كل من محمد المشهداني المدعوم من قبل تحالف تقدم بقيادة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان السابق المقال بقرار قضائي وبرلماني، بالإضافة إلى زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بمقابل سالم العيساوي مرشح قوى تحالف "السيادة" و"عزم" وقوى داخل الإطار التنسيقي.