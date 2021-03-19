عن منع مناطق عراقية من المشاركة في الانتخابات.. خبير قانوني يوضح

شفق نيوز / أوضح الخبير القانوني جمال الأسدي، يوم الجمعة، قانونية منع بعض المناطق في البلاد من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.

وقال الأسدي لوكالة شفق نيوز، إن " المادة (6) من قانون انتخابات مجلس النواب نصت على أن (يجري الاقتراع في يوم واحد في عموم جمهورية العراق)، وتفتح مراكز الانتخاب في المناطق المسكونة والمثبتة في المفوضية العليا، أما الأمنيين والعسكر فتفتح لهم مراكز محددة ومخصصة في كل محافظة".

وأضاف، أن "هذا الأمر يعني عدم جواز حرمان أي منطقة من المشاركة في الانتخابات التي تجرى في العراق".

وافاد مصدر برلماني بوقت سابق، بوجود حراك برلماني بشأن ناحية جرف الصخر.

وعلمت وكالة شفق نيوز، في وقت سابق، بوجود حراك برلماني يجري داخل أروقة مجلس النواب العراقي، من أجل حذف الدائرة الانتخابية الخاصة بناحية جرف الصخر من الدوائر الانتخابية الخاصة بمحافظة بابل، وذلك بسبب "خلوها من السكان" على حد وصفهم.

وجُرْف الصخر ويسمّيها الحشد الشعبي جرف النصر (وذلك بعد هزيمة داعش في جرف الصخر من قبل الحكومة العراقية) ناحية تبعد حوالي 60 كم جنوب غرب بغداد وشمال مدينة المسيب على بعد (13) كم، تبلغ مساحتها 50كم، يسكنها نحو 40,000 نسمة (حسب تقديرات سنة 2014م)، أغلبهم من قبيلة الجنابين من الفلاحين العاملين بالزراعة؛ كونها تقع على نهر الفرات من الجهة اليمنى للنهر، غير أنها تعد الآن منطقة خالية من السكان لعدم السماح لمواطنيها بالعودة بعد طرد تنظيم داعش منها.