سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

عن منع مناطق عراقية من المشاركة في الانتخابات.. خبير قانوني يوضح

Category: سیاسة

Date: 2021-03-19T07:56:20+0000
عن منع مناطق عراقية من المشاركة في الانتخابات.. خبير قانوني يوضح

شفق نيوز / أوضح الخبير القانوني جمال الأسدي، يوم الجمعة، قانونية منع بعض المناطق في البلاد من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.

وقال الأسدي لوكالة شفق نيوز، إن " المادة (6) من قانون انتخابات مجلس النواب نصت على أن (يجري الاقتراع في يوم واحد في عموم جمهورية العراق)، وتفتح مراكز الانتخاب في المناطق المسكونة والمثبتة في المفوضية العليا، أما الأمنيين والعسكر فتفتح لهم مراكز محددة ومخصصة في كل محافظة".

وأضاف، أن "هذا الأمر يعني عدم جواز حرمان أي منطقة من المشاركة في الانتخابات التي تجرى في العراق".

وافاد مصدر برلماني بوقت سابق، بوجود حراك برلماني بشأن ناحية جرف الصخر.

وعلمت وكالة شفق نيوز، في وقت سابق، بوجود حراك برلماني يجري داخل أروقة مجلس النواب العراقي، من أجل حذف الدائرة الانتخابية الخاصة بناحية جرف الصخر من الدوائر الانتخابية الخاصة بمحافظة بابل، وذلك بسبب "خلوها من السكان" على حد وصفهم.

وجُرْف الصخر ويسمّيها الحشد الشعبي جرف النصر (وذلك بعد هزيمة داعش في جرف الصخر من قبل الحكومة العراقية) ناحية تبعد حوالي 60 كم جنوب غرب بغداد وشمال مدينة المسيب على بعد (13) كم، تبلغ مساحتها 50كم، يسكنها نحو 40,000 نسمة (حسب تقديرات سنة 2014م)، أغلبهم من قبيلة الجنابين من الفلاحين العاملين بالزراعة؛ كونها تقع على نهر الفرات من الجهة اليمنى للنهر، غير أنها تعد الآن منطقة خالية من السكان لعدم السماح لمواطنيها بالعودة بعد طرد تنظيم داعش منها.

related

احزاب رئيسية في ديالى تعتمد تكتيكاً جديداً استعداداً للانتخابات

Date: 2021-02-11 08:57:47
احزاب رئيسية في ديالى تعتمد تكتيكاً جديداً استعداداً للانتخابات

كتلة برلمانية تتقدم باقتراح لتقديم موعد الانتخابات

Date: 2020-08-03 15:37:54
كتلة برلمانية تتقدم باقتراح لتقديم موعد الانتخابات

سائرون يكشف عاملاً حسم الخلاف بشأن الدوائر الانتخابية

Date: 2020-10-02 14:19:30
سائرون يكشف عاملاً حسم الخلاف بشأن الدوائر الانتخابية

المفوضية: كركوك تشترك في انتخابات مجالس المحافظات من دون وافدي 2013

Date: 2019-07-22 14:50:09
المفوضية: كركوك تشترك في انتخابات مجالس المحافظات من دون وافدي 2013

حراك برلماني لحذف "جرف الصخر" من الخارطة الانتخابية

Date: 2021-03-14 11:02:41
حراك برلماني لحذف "جرف الصخر" من الخارطة الانتخابية

هل يمكن إجراء الانتخابات المبكرة في ظل كورونا.. مستشار الكاظمي يجيب

Date: 2020-08-05 11:50:59
هل يمكن إجراء الانتخابات المبكرة في ظل كورونا.. مستشار الكاظمي يجيب

الدوائر الانتخابية.. هل تقسم صلاح الدين مذهبياً وقومياً؟

Date: 2020-10-13 14:58:17
الدوائر الانتخابية.. هل تقسم صلاح الدين مذهبياً وقومياً؟

الكورد يعترضون على "صفقة" تمت بين العرب والتركمان بشأن كركوك

Date: 2019-07-27 14:17:03
الكورد يعترضون على "صفقة" تمت بين العرب والتركمان بشأن كركوك