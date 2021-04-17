عن منح السنّة رئاسة الجمهورية والكورد رئاسة البرلمان.. النجيفي: احذروا الفتن

شفق نيوز / علق القيادي في الجبهة العراقية أثيل النجيفي، يوم السبت، على منح منصب رئاسة الجمهورية إلى المكون السني خلال المرحلة المقبلة، واعطاء الكورد منصب رئيس مجلس النواب العراقي.

ورأى النجيفي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، بأن "العراق يكفي ما فيه من الفتن والأزمات، من أجل البحث عن خلاف جديد واثارة مشاكل سياسية جديدة"، مبينا أن "وضع العراق بصورة عامة وضع عاجز ووضع فاشل ولا يلبي طموحات الشعب العراقي".

وأضاف أن "الحل لأزمات العراق ليس من خلال إعطاء المكون السني رئاسة الجمهورية، والكورد لهم رئاسة البرلمان، فهذا القضايا لا تغير شيئا من واقع العراق".

وتابع النجيفي، أن "البحث بهذه القضايا هو يضعف العراق أكثر وعلى الأطراف السياسية بحث حل الأزمات العراق الحقيقة، وفي حال استمر الوضع الحالي على ما هو عليه فاننا سوف نشهد مصائب كبيرة جداً تقرب البلاد من حافة الانهيار أكثر".