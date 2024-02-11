عن جلسة البرلمان لإخراج القوات الأمريكية.. السنّة يتساءلون: أين نواب الإطار الشيعي؟

شفق نيوز/ رد تحالف القيادة الذي يضم حزبي (السيادة وتقدم)، وله الأغلبية السنية داخل البرلمان العراقي، يوم الاحد، على اتهام نواب المكون السني والكوردي بالاعتراض على إخراج القوات الأمريكية بسبب مقاطعة جلسة يوم أمس الخاصة لمناقشة إخراج تلك القوات من العراق.

وقال النائب عن التحالف، نهال الشمري، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتهامات التي وجهت لنواب المكون السني وكذلك الكوردي غير صحيحة وباطلة، فحتى نواب الإطار التنسيقي لم يحضروا جميعهم، فهم يملكون (180) نائباً، في حين حضر أقل من (60) نائباً، وباقي الحضور كان من القوى الناشئة والمستقلة".

وأضاف الشمري أن "ما حصل في جلسة يوم أمس ومقاطعتها من قبل الأغلبية البرلمانية والسياسية، يؤكد أن هذه الأغلبية تريد حسم هذا الملف عبر الحوار والتفاوض وليس عبر التصعيد، واتخاذ مواقف سياسية وإعلامية، وليس إخراج القوات الأمريكية التي جاءت باتفاق عبر القتال".

ووقّع أكثر من 100 عضو في مجلس النواب العراقي، يوم الخميس الماضي، على طلب تشريع قانون إخراج القوات الأجنبية من البلاد.

وطالب النواب الموقعون بعقد جلسة استثنائية لتشريع قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق وتفعيل قرار البرلمان السابق.

وكان مجلس النواب العراقي بدورته الرابعة، وقّع في 5 كانون الثاني 2020، على قرار بإخراج القوات الأجنبية من البلاد، بعد يومين من اغتيال الولايات المتحدة الأميركية لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد قوة القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني بضربة جوية قرب مطار بغداد.

وتأتي هذه التطورات عقب اغتيال الولايات المتحدة الأمريكية للقيادي البارز في كتائب حزب الله ابو باقر الساعدي الأربعاء الماضي، بقصف جوي في منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد.