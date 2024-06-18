عن تصنيف فصيل عراقي منظمة إرهابية.. رومانوسكي: ملتزمون بمواجهة نفوذ إيران الخبيث

شفق نيوز/ علقت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق، إلينا رومانوسكي، يوم الثلاثاء، على قرار تصنيف حركة "أنصار الله الأوفياء العراقية" وقائدها على لائحة الإرهاب.

وكتبت رومانوسكي، في تدوينة لها على منصة إكس، إن "تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية، (حركة أنصار الله الأوفياء) وقائدها، (منظمة إرهابية) يؤكد من جديد التزام الولايات المتحدة بمواجهة النفوذ الخبيث لإيران والتهديدات التي تشكلها الميليشيات التابعة لطهران".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، فجر الثلاثاء، تصنيف حركة "أنصار الله الأوفياء العراقية" وأمينها العام كـ"حركة إرهابية".

وذكرت الخارجية الأمريكية أن "حركة أنصار الله الأوفياء مليشيا متحالفة مع إيران وتمثل جزءا من المقاومة الإسلامية بالعراق".

وأضاف أن واشنطن "متلزمة بإضعاف وتعطيل قدرة الجماعات المدعومة من إيران على شن هجمات إرهابية، وباستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة دعم إيران للإرهاب".