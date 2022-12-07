عمّان تحتضن قمة ثلاثية أردنية عراقية مصرية على المستوى الوزاري

شفق نيوز / أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، يوم الأربعاء، أن عمان وبغداد، ماضيتان في مشاريع وبرامج توسعة التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فيما أكد احتضان العاصمة الأردنية عمّان قمة ثلاثية على مستوى وزراء خارجية الأردن والعراق ومصر.

وذكر الصفدي، خلال مباحثات أجراها مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن "أمن العراق واستقراره ركيزة لأمن واستقرار المنطقة، وأن المملكة تقف بكل إمكاناتها إلى جانب العراق وأمنه واستقراره وسيادته، وتدعم كل الجهود التي يقوم بها العراق لحماية مصالحه وتحقيق طموحات شعبه".

وبحث الصفدي وحسين، آليات متابعة نتائج المحادثات التي أجراها الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في عمان الشهر الماضي، لتعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأكد الوزيران، المضي في تطوير التعاون في سياق آلية التعاون الثلاثي مع جمهورية مصر العربية الشقيقة.

من جهته، ثمن وزير الخارجية العراقي، مواقف الأردن وجهودها التي يقودها الملك عبدالله الثاني، لدعم العراق، وأكد "عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين والحرص على تطويرها في مختلف المجالات".

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجي الأردني، اليوم، لقاء ثلاثياً مع نظيريه العراقي فؤاد حسين والمصري سامح شكري، في اطار الاجتماع الوزاري لآلية التعاون الثلاثي بين البلدان الثلاثة، ويعقب اللقاء تصريحات صحفية في مقر الوزارة.

وتهدف آلية التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث إلى زيادة التعاون بينها في قطاعات التجارة، والصناعة، والاقتصاد، والنقل البري، إضافة إلى الربط الكهربائي والطاقة.

وعقدت آخر قمة ثلاثية بين قادة الدول الثلاث في 27 / 6 / 2021 في بغداد، فيما عُقدت القمة الثانية بتاريخ 25 / 8 / 2020 في عمّان، والأولى في 24 / 3 / 2019. وعَقد وزراء خارجية الدول الثلاث سلسلة من الاجتماعات في إطار الآلية، كان آخرها بتاريخ 2 / 22 / 2022، على هامش اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الجزائر.