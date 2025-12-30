عمر دبوس يقدم استقالته ومجلس الأنبار يفتح باب الترشيح

شفق نيوز- الأنبار

قدّم رئيس مجلس الأنبار عمر دبوس، يوم الثلاثاء، استقالته رسمياً إلى المجلس، فيما صوّت الأعضاء على قبولها خلال جلسة عقدت لهذا الغرض.

ووفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز، فإن المجلس قرر، عقب التصويت على قبول الاستقالة، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس المجلس، تمهيداً لاختيار رئيس جديد خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن آلية الترشيح وشروطها ستُحدَّد وفق النظام الداخلي للمجلس، على أن يتم الإعلان عن الجدول الزمني للترشيح والانتخاب في وقت لاحق.

وأشار إلى أن "المجلس حدد جلسة يوم الاثنين المقبل، للتصويت على اختيار الرئيس الجديد".

وتأتي استقالة دبوس تمهيداً لتوليه منصب المحافظ، في إطار ترتيبات رسمية لتسليم المهام عقب فوز المحافظ محمد نوري الكربولي بعضوية مجلس النواب.

وانتخب مجلس محافظة الأنبار، مطلع العام الماضي، رئيساً له ونائبه والمحافظ، في أولى جلساته التي عقدها للمباشرة بمهامه.