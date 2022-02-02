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عمرو موسى: زيباري شخصية فاعلة وتعامل بحكمة في إرجاع العراق لمحيطه العربي

Category: سیاسة

Date: 2022-02-02T11:50:12+0000
عمرو موسى: زيباري شخصية فاعلة وتعامل بحكمة في إرجاع العراق لمحيطه العربي

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية المصرية والأمين العام لجامعة الدول العربية السابق عمرو موسى أن هوشيار زيباري شخصية فاعلة وتفاعل بحكمة مع ملف العراق ومحيطه العربي.

وتشير معظم الترجيحات إلى أن هوشيار زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني، سيكون رئيساً للجمهورية، كما أن الأخير سيكلف مرشح الكتلة الصدرية بتشكيل الحكومة العراقية.

وقال موسى في لقاء تلفزيوني، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "هوشيار زيباري شخصية كوردية عراقية فاعلة، تعامل معاملة محترمة جداً مع الوضع العربي"، في إشارة إلى فترة ترؤس زيباري وزارة الخارجية العراقية.

وأضاف أن "زيباري وفي أول تمثيل للعراق بعد (الغزو)، استطاع من خلال تعامله الحكيم من إرجاع دور العراق مع محيطه العربي، دون إحداث أي اضطرابات في علاقات البلد مع جيرانه".

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