عمار الحكيم يدعو الاطار والتيار للدخول بـ"حوار مفتوح" لتجنب التصعيد

شفق نيوز/ دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، يوم السبت، الاطار التنسيقي والتيار الصدري الى الدخول بـ"حوار مباشر ومفتوح" لتجنب التصعيد ومنع انزلاق العراق الى "ما لايحمد عقباه".

وقال الحكيم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوضع العراقي الحرج الذي تمر به الساحة الداخلية اليوم يتطلب من الجميع تغليب لغة العقل والمنطق والحوار والتنازل للعراق وشعبه، من هنا نوجه بقلب صادق ونية حسنة الدعوة المفتوحة للإخوة في التيار الصدري وقوى الإطار التنسيقي للدخول في حوار مفتوح مباشر وبناء تحت سقف الوطن والمصلحة الوطنية وحفظ الدم العراق يأخذ معاناة الشعب وهواجسه ومصالحه بنظر الاعتبار".

واضاف، "حوار يتم التأكيد فيه على تطمين كل طرف للآخر بعدم وجود نية لإلغاء أحد على حساب آخر، كما ونجدد تأكيدنا الدائم باعتبار الحوار السبيل الأوحد والأقرب والأقصر ولاسبيل غيره للوصول إلى الحلول المناسبة والناجعة ﻹنقاذ البلد واتقاء الإنزلاقات التي تودي بالوطن إلى ما لايحمد عقباه، كما ونحث كل طرف بخطابه وقواعده الجماهيرية على ضبط النفس والتحلي بأقصى درجات الحكمة للحيلولة دون ضياع الوطن الذي لايعوض".

وكانت بعثة الأمم المتحدة يونامي دعت اليوم السبت، الى التهدئة في الجانب السياسي، مبينة أن أصوات "العقل والحكمة" ضرورية لمنع مزيد من العنف.

وقالت بعثة الأمم المتحدة يونامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "التصعيد المستمر مقلق للغاية".