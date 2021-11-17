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عمار الحكيم يجتمع مع قادة إقليم كوردستان ونتائج الانتخابات الأخيرة على الطاولة

Category: سیاسة

Date: 2021-11-17T07:42:12+0000
عمار الحكيم يجتمع مع قادة إقليم كوردستان ونتائج الانتخابات الأخيرة على الطاولة

شفق نيوز/ التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، زعيم رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم وبحث معه عددا من القضايا على الصعيد الداخلي للبلاد.

وقال الحكيم في بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، إن أبرز الملفات التي بحثها خلال لقائه الرئيس بارزاني هي "الأوضاع التي تمر بها البلاد ومستجداتها لاسيما بعد نتائج الإنتخابات الأخيرة، والعلاقة بين بغداد وأربيل".

وأضاف أنه التقى ايضا الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، مردفا بالقول: كان الهمّ العراقي حاضرا في اللقاء حيث التطورات السياسية والأمنية ولاسيما نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتحديات القادمة.

وقال الحكيم إنه "إستذكرنا عند لقائنا (الزعيم مسعود بارزاني) التاريخ المشترك الذي جمعنا مع سيادته ومع القيادات الكوردية في مواجهة الدكتاتورية وبناء العراق الجديد، وتبادلنا وجهات النظر حول تطورات المشهد السياسي والأمني ونتائج الإنتخابات الأخيرة وما أفضت إليه من إرباك وعدم توازن".

وذكر أنه "دعونا إلى تطمين الجهات المعترضة على النتائج لاستعادة الشفافية والثقة بالنظام الديمقراطي وشددنا مع سيادته على التهدئة والحوار للخروج من الأزمة الحالية وتجنب الإنسداد السياسي".

وزاد الحكيم بالقول "أكدنا أهمية التنازل للعراق والمصلحة العامة، وأهمية تشكيل حكومة قادرة على تحقيق تطلعات الشعب العراقي في الخدمات وفرص العمل وإنهاء الملفات العالقة والمرحلة من الدورات السابقة، كما قلنا إن إستقرار العراق مرهون بتحلي القادة بثقافة التنازل للعراق ومصلحة شعبه، وبيّنا أن المبادرة الوطنية التي طرحناها تمثل رؤيتنا للحل في الأزمة الحالية من دون أن نطلب دورا في الحكومة القادمة".

وتابع بالقول "سياسيا أكدنا على احترام سيادة العراق وإيقاف التدخلات والإعتداءات الخارجية على أراضيه، وقلنا إن قوة بغداد قوة لأربيل والعكس صحيح وهذا ما أثبتته التجارب السابقة".

وكان عمار الحكيم قد وصل أمس إلى إقليم كوردستان، وشارك في "ملتقى السلام وأمن الشرق الأوسط" في دهوك نظمته الجامعة الامريكية.

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