عمار الحكيم: الإنتخابات المقبلة ستحقق الرفاه للعراقيين بشرط واحد

شفق نيوز/ أقيمت في العاصمة بغداد، الخميس، برعاية مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي بالتعاون مع مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية ورشة خاصة تحت عنوان (التنوع الاجتماعي والديني والقومي بالعراق واهمية بناء المواطنة والتعايش السلمي).

وقال زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم خلال كلمة له في الورشة، وحضرتها وكالة شفق نيوز، "أثمن هذا التجمع للم شمل أطياف الشعب العراقي الواحد بتنوعه الكبير، فهذا التنوع يعد من مكامن قوة العراق وليس ضعفه كما يدعي البعض من ضعاف النفوس، واقول ان هذا التنوع قوة للعراق لتعدد الثقافات لاسيما ان عصرنا هو عصر الانفتاح على العالم، لافتا "اننا نعمل على تحويل ذلك التنوع للاستثمار ولتقوية المجتمع والدولة".

ولفت ان "وجود الكورد في مجتمعنا العراقي نقطة ارتباط واعتزاز ومصدر قوة لنا وكذلك باقي الطوائف والمذاهب والأديان".

وتابع ان "إدارة كل الطوائف في العراق بحاجة الى ادارة التنوع ونعني بذلك كيف نسمع لبعضنا وكيف ننفذ قرارات تخدم العراق ليصبح التنوع نعمة وليس نقمة وقوة وليس ضعفا ومتانة ليس هشاشة".

وعن الانتخابات المقبلة، قال الحكيم، "الانتخابات على الابواب نأمل منها التغيير والاصلاح وعلينا استثمارها للاستقرار السلمي والامني، موضحا ان "الانتخابات المبكرة ستحقق الرفاه للمجتمع العراقي، وان هذا يحتاج مشاركة واسعة وعلى الكل المشاركة بالانتخابات المقبلة لاختيار من يخدم العراق ، وان الاختيارات يجب ان تخضع لخيارات الناس وارائهم نأمل ان يقف ارادة الناخب العراقي لجانب مصلحة البلد اولا ولا يكون الاختيار بشكل غير صحيح ولا يتناسب مع مشوار البلد للمرحلة المقبلة".