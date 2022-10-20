سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

علي أكبر ولايتي: ندعم العراق ونأمل أن يستعيد دوره التاريخي

Category: سیاسة

Date: 2022-10-20T07:14:02+0000
علي أكبر ولايتي: ندعم العراق ونأمل أن يستعيد دوره التاريخي

شفق نيوز/ جدد علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، تأكيده دعم بلاده للعراق، معربا عن أمله بأن يستعيد هذا البلد دوره التاريخي.

وقال ولايتي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الخميس: نحن جيران للسعودية وعلينا أن نعيش معا، ويجب أن تكون السفارات نشطة في البلدين لحل النزاعات بطريقة أفضل.

وأضاف "ندعم العراق الصديق والشقيق ونأمل أن يستعيد دوره التاريخي، وندعم لبنان، ويجب بكل تأكيد تحديد الخط البحري الحدودي كما يجب أن يغادر الكيان الصهيوني منطقة الحدود البحرية اللبنانية".

وتابع ولايتي بالقول ان التواصل بين مكونات جبهة المقاومة جيد جداً والغرب ليس موحدا، مردفا بالقول ان إيران في قلب جبهة المقاومة وتعمل إلى جانب اليمن ولبنان وسوريا وفلسطين والعراق.

related

مستشار خامنئي: أمريكا تسعى لتقسيم العراق

Date: 2020-10-28 05:14:16
مستشار خامنئي: أمريكا تسعى لتقسيم العراق

"الخارجية" تعلق على تبادل "العقوبات الدبلوماسية" بين أمريكا وإيران في العراق

Date: 2020-10-24 09:34:30
"الخارجية" تعلق على تبادل "العقوبات الدبلوماسية" بين أمريكا وإيران في العراق

"العصائب" تفصح عن حقيقة "تمردها" على إيران

Date: 2020-12-13 09:05:24
"العصائب" تفصح عن حقيقة "تمردها" على إيران

تقرير بريطاني يؤشر تراجعاً ايرانياً مع نفوذ امريكي طويل الامد في العراق

Date: 2020-06-06 10:02:44
تقرير بريطاني يؤشر تراجعاً ايرانياً مع نفوذ امريكي طويل الامد في العراق

وزير الخارجيَّة الإيراني يصل إلى بغداد

Date: 2021-04-26 06:39:27
وزير الخارجيَّة الإيراني يصل إلى بغداد

بومبيو يتحدث عن الهجمات في العراق: نطالب بغداد بالمزيد لحماية سفارتنا وقواتنا

Date: 2020-02-19 17:39:08
بومبيو يتحدث عن الهجمات في العراق: نطالب بغداد بالمزيد لحماية سفارتنا وقواتنا

الأعرجي يتعهد لإيران بمواجهة حازمة مع جماعات على الحدود مع العراق

Date: 2021-04-13 09:42:10
الأعرجي يتعهد لإيران بمواجهة حازمة مع جماعات على الحدود مع العراق

مباحثات بين العراق والسعودية بشأن تأخر جولة المباحثات الخامسة مع إيران

Date: 2022-02-06 14:54:06
مباحثات بين العراق والسعودية بشأن تأخر جولة المباحثات الخامسة مع إيران