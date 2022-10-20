علي أكبر ولايتي: ندعم العراق ونأمل أن يستعيد دوره التاريخي

شفق نيوز/ جدد علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، تأكيده دعم بلاده للعراق، معربا عن أمله بأن يستعيد هذا البلد دوره التاريخي.

وقال ولايتي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الخميس: نحن جيران للسعودية وعلينا أن نعيش معا، ويجب أن تكون السفارات نشطة في البلدين لحل النزاعات بطريقة أفضل.

وأضاف "ندعم العراق الصديق والشقيق ونأمل أن يستعيد دوره التاريخي، وندعم لبنان، ويجب بكل تأكيد تحديد الخط البحري الحدودي كما يجب أن يغادر الكيان الصهيوني منطقة الحدود البحرية اللبنانية".

وتابع ولايتي بالقول ان التواصل بين مكونات جبهة المقاومة جيد جداً والغرب ليس موحدا، مردفا بالقول ان إيران في قلب جبهة المقاومة وتعمل إلى جانب اليمن ولبنان وسوريا وفلسطين والعراق.