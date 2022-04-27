علي سليمان يطالب بـ"رد قاسٍ" على العمليات الإرهابية الأخيرة ويعلن دعماً للقوات العسكرية

شفق نيوز/ طالب "رئيس اتحاد المعارضة العراقية" أمير قبائل دليم علي الحاتم سليمان، يوم الأربعاء، الى "رد قاسٍ" على العمليات الإرهابية التي شهدتها محافظة الأنبار غربي العراق، وبقية المدن مؤخراً.

وقال سليمان في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "يجب ان يكون الرد قاسياً على العمليات الارهابية التي حدثت في الانبار وباقي المدن ونؤكد دعمنا ومساندتنا العشائرية لجميع صنوف القوات العسكرية والامنية من اجل القضاء على الارهاب الداعشي ومن يقف خلفه".

وشهدت مدن الانبار وكركوك وديالى ونينوى اضافة الى مناطق شمال بغداد، هجومات كبيرة خلال الايام القليلة الماضية راح ضحيتها العديد من عناصر القوات العراقية.

وأفاد مصدر أمني مسؤول في قضاء هيت غربي محافظة الأنبار، امس الثلاثاء، بأن عنصرين من بين صفوف الجيش العراقي على الأقل سقطا ضحية فيما أُصيب ثالث بجروح إثر هجوم شنه تنظيم داعش على إحدى النقاط الأمنية في القضاء.

كما احبطت امس الثلاثاء، قوة من اللواء 56 بالحشد الشعبي، تعرضا لعناصر من تنظيم “داعش” الإرهابي جنوب غرب محافظة كركوك.

وأعلن الحشد الشعبي، مساء امس الثلاثاء تصدي قوة من الفوج الثاني في لواء نداء ديالى لتعرض شنه عناصر من تنظيم داعش في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى.