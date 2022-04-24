علي حاتم السليمان يوجه دعوة لعشائر وسياسيي السنة تخص الحلبوسي

شفق نيوز / وجه أحد شيوخ قبيلة الدليم علي حاتم السليمان، يوم الأحد، دعوة إلى العشائر والسياسيين السنّة، بشأن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

وكتب السليمان، في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي في تويتر "لم نأتِ إلى بغداد تحت أي غطاء سياسي أو صفقة أو فضل من أحد، والحقيقة من استشعر بالخطر وجيش الجحوش الإلكترونية وبدأ ينهق ويكيل التهم وإثارة الدعاوى الكيدية في القضاء عليه أن يهدأ أو أن يتحمل".

وأضاف: "على شيوخ العشائر والسياسيين السنّة، أن يحددوا موقفهم من ممارسات الحلبوسي وأتباعه ضد أبنائنا".

وأثارت أنباء عودة المطلوب للقضاء العراقي، علي حاتم السليمان إلى بغداد، جدلاً واسعاً لدى الأوساط الشعبية بشكل عام، والوسط الأنباري بشكل خاص، لكونه أحد شيوخ قبيلة الدليم في مدينة الرمادي.

إذ ربطت مصادر سياسية عودة السليمان، ومن قبله رافع العيساوي، ودعم سطام أبو ريشة، بأنه مخطط لقوى الإطار التنسيقي لمناكفة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بإعادة قيادات سابقة في معقله التقليدي، رداً على تحالفه مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وفي المقابل، نفى المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، ما يروج له البعض بتدخل الأخير في إسقاط التهم عن السليمان، مؤكداً أن بعض الأطراف تحاول تضليل الرأي العام عبر تسويق قضية إسقاط التهم عن (السليمان) وقبلها (رافع العيساوي) وإثارة الشارع حول الآخرين على اعتبار كان لهم دور في ساحات الاعتصام.