علي باقري يبدأ زيارته في بغداد من نصب المهندس وسليماني.. فيديو

شفق نيوز/ وصل وزير الخارجية الإيرانية "بالانابة" علي باقري، اليوم الخميس، إلى العاصمة بغداد.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، أن "باقري سيجري خلال زيارته في بغداد محادثات مع كبار المسؤولين العراقيين".

واستهل باقري وصوله الى بغداد بزيارة نصب تمثالي قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس المقام على طريق المطار في العاصمة العراقية.

وأخبر مصدر حكومي مطلع، وكالة شفق نيوز، بأن زيارة باقري تأتي ضمن جولة إقليمية، وأوضح أن باقري سيلتقي برئاسات الجمهورية، والوزراء، ومجلس النواب، ومجلس القضاء الأعلى، ومستشار الأمن الوطني وشخصيات سياسية.

وبحسب المصدر، فأن باقري سيتوجه يوم غد الجمعة إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان لعقد اجتماعات مع المسؤولين الكورد.

وتم تعيين علي باقري قائماً بأعمال وزير الخارجية الإيراني، خلفاً للوزير السابق حسين أمير عبد اللهيان الذي لقي مصرعه بحادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في 19 آيار/ مايو الماضي في محافظة أذربيجان الشرقية، شمال غرب إيران.