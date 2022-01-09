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على وقع مشادة بين "التيار" و"الإطار".. المشهداني يرفع جلسة البرلمان وينقل إلى المستشفى على الفور

Category: سیاسة

Date: 2022-01-09T14:03:45+0000
على وقع مشادة بين "التيار" و"الإطار".. المشهداني يرفع جلسة البرلمان وينقل إلى المستشفى على الفور

شفق نيوز/ افادت مصادر نيابية، يوم الاحد، برفع جلسة البرلمان الأولى في الدورة الخامسة لغرض المداولة، بعد مشادة وقعت بين الاطار التنسيقي الشيعي والكتلة الصدرية، مشيراً الى تعرض رئيس السن محمود المشهداني لوعكة صحية.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "الاطار التنسيقي الشيعي قدم قائمة لرئيس السن محمود المشهداني تتضمن أسماء 88 نائباً لاعتباره الكتلة الأكبر".

واشارت الى "تشكيل لجنة خاصة من الامانة العامة لمجلس النواب العراقي تدقق بمعلومات الكتلة الأكبر التي قدمها الاطار التنسيقي".

ولفتت الى "حدوث مشادة بين الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية على الكتلة الأكبر"، مؤكداً "رفع الجلسة لغرض المداولة ونقل رئيس السن محمود المشهداني الى مستشفى ابن سيناء داخل المنطقة الخضراء بعد تعرضه لوعكة صحية".

من جانبه قال النائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر الازيرجاوي لوكالة شفق نيوز، إن "الجلسة ستبقى مفتوحة وتداولية لحين عودة رئيس السن لرئاستها او اعتذاره عن ادارتها".

واشار الى "وقوع مشادة بين رئيس السن والكتلة الصدرية".

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