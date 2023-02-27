على وقع تظاهرات.. البرلمان يرجئ القراءة الثانية لتعديل قانون الانتخابات إلى السبت المقبل

صوت مجلس النواب، اليوم الاثنين، على تاجيل تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية الى يوم السبت المقبل، بالتزامن مع انطلاق تظاهرات رافضة لمشروع القانون وفق الصيغة الحالية.

وقالت الدائرة الاعلامية في البرلمان في بيان ورد لـوكالة شفق نيوز إن " المجلس صوت على تأجيل تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (۱۲) لسنة ۲۰۱۸ الى جلسة يوم السبت المُقبل".

من جهته قال مصدر برلماني لوكالة شفق نيوز إن" (70) نائبا قدموا طلبا لرئاسة مجلس النواب لرفع الفقرة الخامسة من جدول اعمال جلسة اليوم المتعلقة بالقراءة الثانية لقانون الانتخابات وفق نظام (سانت ليغو)"

وياتي تاجيل مناقشة مشروع قانون الانتخابات بصيغته الحالية بالتزامن مع تظاهرات انطلقت على ابواب المنطقة الخضراء تقودها القوى القوى السياسية الناشئة لرفض الصيغة الحالية لمشروع القانون، مع تاييد من التيار الصدري لهذا الرفض عبر تغريدات لقياداته وابرزهم حاكم الزاملي الذي كان يشغل منصب النائب الاول لرئيس البرلمان ونواب التيار السابقين في البرلمان قبل استقالتهم