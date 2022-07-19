على وقع "تسجيلات المالكي".. مقتدى الصدر لهادي العامري: كن رئيساً للحكومة الجديدة والتيار سيدعمك

علمت وكالة شفق نيوز، بأن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، طلب من زعيم إتلاف "الفتح" هادي العامري ترشيح نفسه لرئاسة الوزراء.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة شفق نيوز، إن الصدر تواصل مع العامري بهذا الخصوص، وأبلغه أن التيار سيكون داعماً لترشيح العامري، إذ ما أقدم على هذا الترشيح.

وأضافت المصادر، أن الإطار التنسيقي يعمل على حسم موضوع الترشيح مع وجود انقسام داخل أركانه، بين ترشيح شخصية من قيادات الصف الثاني، وبين التجديد لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

ويأتي هذا التطور، وفي خضم خلاف تصاعدت حدته عندما انتشرت تسجيلات صوتية نسبت لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، هاجم فيها بشدة مقتدى الصدر، والحشد الشعبي وقادة وتيارات سياسية.

وعلى الرغم من نفي مكتب المالكي دقة هذه التسجيلات، إلا أن مقتدى الصدر، أصدر رداً شديد اللهجة، دعا فيه المالكي لاعتزال العمل السياسي أو تسليم نفسه للقضاء العراقي.

والمشهد السياسي في العراق متوتر أصلاً مع مرور عشرة أشهر على تعثر تشكيل الحكومة، بسبب خلافات بين الصدر وقيادات في الإطار التنسيقي يتقدمهم المالكي، مما دعا التيار الصدري للانسحاب مع العمل السياسي، مانحاً تشكيل الحكومة للإطار.