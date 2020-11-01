على وقع ازمة سنة.. مباحثات انتخابية بين الحلبوسي والجبوري

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس النواب العراقي الحالي محمد الحلبوسي، يوم الاحد، مع رئيس المجلس السابق سليم الجبوري "خطوات تشريعية" للانتخابات المبكرة.

وقال الحلبوسي في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه التقى، اليوم، رئيسَ التجمع المدني للإصلاح - عمل، سليم الجبوري، مبيناً أن اللقاء بحث تطورات الوضع السياسي في العراق، والخطوات التشريعية للتهيئة لإجراء الانتخابات المبكرة.

وأكد اللقاء، بحسب بيان الحلبوسي، "ضرورةَ العمل على تغليب المصلحة الوطنية العليا"، مشدداً على "التنسيق بين القوى السياسية لمواجهة التحديات التي تمرُّ بها البلاد".

ويأتي هذا اللقاء في وقت تسعى الجبهة العراقية "السنية" بزعامة اسامة النجيفي، لسحب الثقة عن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، واستبداله برئيس آخر من نفس الجبهة بعد "الاتفاق" مع الشيعة والكورد بهذا الشأن.

وتتكون هذه الجبهة من 35 نائبا، وتضم كتل جبهة الإنقاذ والتنمية وكتلة الجماهير والمشروع العربي والحزب الإسلامي والكتلة العراقية المستقلة - فضلا عن مساهمة نواب مستقلين.