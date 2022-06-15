على هامش مؤتمر أممي.. العراق يدعو لتعاون دولي من أجل ذوي الاحتياجات الخاصة

شفق نيوز/ دعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة، سالار عبد الستار، يوم الاربعاء، الى التعاون بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني للنهوض بواقع ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما اكد ضرورة ردم الفجوة بين الجنسين واثر التغيير الديموغرافي.

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الوزير العراقي ترأس اجتماع الطاولة المستديرة الاولى بعنوان "الابتكار والتكنولوجيا التي تنهض بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة"، على هامش اعمال مؤتمر الدول الاطراف باتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة المنعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وطرح عبد الستار في حلقة النقاش تساؤلين حول كيفية توظيف اليات التعاون بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني وذوي الاختصاص والافراد من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.

كما شدد على ردم الفجوة بين الجنسين واثر التغيير الديموغرافي وما تواجهه مناطق البلاد من ظاهرة التصحر وتأثيرها على هذه الشريحة الهشة في المجتمع.

واشار الى ان الحكومة العراقية ممثلة بوزارة العمل سعت الى تذليل العقبات والتحديات التي تقف امام وصول الاشخاص من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة الى الخدمات المقدمة لهم بشكل يسير وذلك بالاعتماد على التكنولوجيا والمعلوماتية.