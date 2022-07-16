على هامش قمة جدّة.. الكاظمي يبحث مع قادة عرب جملة ملفات

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مع أمير قطر والرئيس المصري والملك البحريني كلا على حدة جملة من الملفات ذات العلاقات الثنائية على هامش قمة جدّة للأمن والتنمية التي استضافتها المملكة العربية السعودية.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الأخير بحث مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة والغاز، والتأكيد على تنمية آفاق التعاون المستقبلي في مجال هذه الاستثمارات، وغيرها من المشاريع الاستراتيجية، وبما يحقق مصالح شعبي البلدين، ويلبي تطلعاتهم في الازدهار والتنمية".

كما التقى الكاظمي رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، على هامش قمة جدّة وبحث اللقاء جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين جمهوريتي العراق ومصر، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات السياسية والاقتصادية، والعمل لتعزيز الأمن الغذائي المشترك، وفقاً للبيان.

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي على "عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية توسيع مجالات التعاون بينهما وتطويرها، بما يصبّ في مصالح الشعبين الشقيقين، ويصب في جهود تحقيق الاستقرار، والازدهار لشعوب المنطقة جميعاً".

واشار مكتب الكاظمي الى ان "الأخير التقى عاهل مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على هامش قمة جدّة للامن والتنمية، وتباحث الجانبان في جملة من الملفات، منها ضرورة فتح آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، فضلاً عن التنسيق والعمل؛ لإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها المنطقة، والعمل المشترك من أجل شعوبنا وبلادنا".

وأكد اللقاء على "أهمية قمة جدّة التي تعد مبادرة مهمة من الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية، التي تتطلب المضي بها، وتعزيز التعاون والشراكة في منطقتنا الغنية بثرواتها المادية والإنسانية".

ووصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أمس الجمعة إلى السعودية للمشاركة في قمة جدة.

وشارك الرئيس الأمريكي جو بايدن القادم الجمعة من زيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية، في القمة، بالإضافة إلى ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء الممثل الخاص لسلطان عمان.

كما شارك عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.