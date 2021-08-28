على هامش قمة بغداد.. حاكم دبي يلتقي وزير الخارجية الإيراني

شفق نيوز/ التقى محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يوم السبت، وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبداللهيان على هامش قمة بغداد للتعاون والشراكة.

وكتب حاكم دبي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، "التقيت اليوم على هامش قمة بغداد للتعاون وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبداللهيان".

وأضاف، أنه تمنى للوزير الإيراني "النجاح في مهامه الجديدة بتطوير علاقات إيجابية مع دول الجوار وترسيخ علاقات تقوم على مبادىء الحكمة ومصلحة الشعوب.. وتحياتنا دائماً للشعب الإيراني الجار والصديق".

وفي تغريدة أخرى، كتب آل مكتوم، "شاركت اليوم بقمة بغداد الإقليمية للتعاون والشراكة.. عودة بغداد لموقعها الإقليمي والعالمي عودة لكتابة قصة جديدة في مسيرة الحضارة .. سلام على بغداد المنصور والرشيد .. سلام على بغداد العلم والعزم والحكمة .. سلام على بغداد وعلى كل أوطاني العربية الجميلة".

واختتمت فعاليات قمة بغداد والتي استمرت فعالياته ليوم واحد بمشارك 9 من دول مجاورة وإقليمية إلى جانب فرنسا.