على موقفها السابق .. ائتلاف المالكي: قوى الاطار ستشارك في جلسات البرلمان باستثناء انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة

شفق نيوز / عدّ ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، يوم الأربعاء، ان كتل الاطار التنسيقي الشيعي ستشارك في جلسة البرلمان التي ستعقد اليوم، وفيما لفت الى استمرار مقاطعتها لجلسات انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة الجديدة، أكدت كتلة بدر النيابية أن رؤساء الكتل النيابية تناقش مع الزاملي عدد لجان البرلمان وحددت عدد أعضاء اللجنة المالية.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون داخل راضي لوكالة شفق نيوز إن "ان كتل الإطار التنسيقي ستشارك في جلسة اليوم التي تتضمن قانون حظر التطبيع واقامة العلاقات مع إسرائيل واستكمال تشكيل اللجان النيابية الدائمة".

وأضاف راضي أن "الإطار التنسيقي سيشارك في جميع الجلسات البرلمانية ولا توجد أي مقاطعة لجلسات مجلس النواب باستثناء جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة".

من جهته قال رئيس كتلة بدر النيابية مهدي آمرلي لوكالة شفق نيوز "إنه يعقد حالياً إجتماع لرؤساء الكتل السياسية والنائب الأول لرئيس البرلمان لمناقشة تشكيل اللجان النيابية الدائمة والبالغ عددها 25 اللجنة"، مبيناً أن "الجلسة ستعقد بعد انتهاء من الاجتماع والاتفاق على تشكيل اللجان".

وبشأن أزمة اللجنة المالية النيابية، أوضح آمرلي أن "عدد اعضاء اللجنة سيكون 21 عضواً، لكن اقصى حد يمكن ان تصل اليه هذه اللجنة سيكون 23 عضواً وسيكون توزيع الاعضاء حسب الاستحقاق، 5 الكتلة الصدرية، و5 الإطار التنسيقي، و4 للمستقلين، والمتبقي سيكون للاحزاب الكوردية والسنية.

ويستأنف مجلس النواب العراقي جلساته اليوم وسيكون على جدول أعماله مقترح قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع إسرائيل، وكذلك تشكيل اللجان النيابية الدائمة.

كما ان عمل البرلمان شبه معطل بسبب أزمة اختيار رئيس الجمهورية في ظل تمسك التحالف الثلاثي (انقاذ وطن) بمرشحه لرئاسة الجمهورية ودعمه لحكومة أغلبية الوطنية، فيما تتمسك قوى الاطار التنسيقي الشيعي بزعامة ائتلاف دولة القانون والقوى المتحالفة معها بمرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني وحكومة ائتلافية توافقية، مشكلين ما يعرف بـ"الثلث المعطل" أو "الضامن" بحسب وصف قوى الاطار، لإعاقة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.