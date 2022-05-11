سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

على موقفها السابق .. ائتلاف المالكي: قوى الاطار ستشارك في جلسات البرلمان باستثناء انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة

Category: سیاسة

Date: 2022-05-11T09:39:20+0000
على موقفها السابق .. ائتلاف المالكي: قوى الاطار ستشارك في جلسات البرلمان باستثناء انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة

شفق نيوز / عدّ ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، يوم الأربعاء، ان كتل الاطار التنسيقي الشيعي ستشارك في جلسة البرلمان التي ستعقد اليوم، وفيما لفت الى استمرار مقاطعتها لجلسات انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة الجديدة، أكدت كتلة بدر النيابية أن رؤساء الكتل النيابية تناقش مع الزاملي عدد لجان البرلمان وحددت عدد أعضاء اللجنة المالية.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون داخل راضي لوكالة شفق نيوز إن "ان كتل الإطار التنسيقي ستشارك في جلسة اليوم التي تتضمن قانون حظر التطبيع واقامة العلاقات مع إسرائيل واستكمال تشكيل اللجان النيابية الدائمة".

وأضاف راضي أن "الإطار التنسيقي سيشارك في جميع الجلسات البرلمانية ولا توجد أي مقاطعة لجلسات مجلس النواب باستثناء جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة".

من جهته قال رئيس كتلة بدر النيابية مهدي آمرلي لوكالة شفق نيوز "إنه يعقد حالياً إجتماع لرؤساء الكتل السياسية والنائب الأول لرئيس البرلمان لمناقشة تشكيل اللجان النيابية الدائمة والبالغ عددها 25 اللجنة"، مبيناً أن "الجلسة ستعقد بعد انتهاء من الاجتماع والاتفاق على تشكيل اللجان".

وبشأن أزمة اللجنة المالية النيابية، أوضح آمرلي أن "عدد اعضاء اللجنة سيكون 21 عضواً، لكن اقصى حد يمكن ان تصل اليه هذه اللجنة سيكون 23 عضواً وسيكون توزيع الاعضاء حسب الاستحقاق، 5 الكتلة الصدرية، و5 الإطار التنسيقي، و4 للمستقلين، والمتبقي سيكون للاحزاب الكوردية والسنية.

ويستأنف مجلس النواب العراقي جلساته اليوم وسيكون على جدول أعماله مقترح قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع إسرائيل، وكذلك تشكيل اللجان النيابية الدائمة.

كما ان عمل البرلمان شبه معطل بسبب أزمة اختيار رئيس الجمهورية في ظل تمسك التحالف الثلاثي (انقاذ وطن) بمرشحه لرئاسة الجمهورية ودعمه لحكومة أغلبية الوطنية، فيما تتمسك قوى الاطار التنسيقي الشيعي بزعامة ائتلاف دولة القانون والقوى المتحالفة معها بمرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني وحكومة ائتلافية توافقية، مشكلين ما يعرف بـ"الثلث المعطل" أو "الضامن" بحسب وصف قوى الاطار، لإعاقة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

related

وزير الخارجية الروسي يصل إلى بغداد في زيارة تشمل اقليم كوردستان

Date: 2019-10-07 11:19:07
وزير الخارجية الروسي يصل إلى بغداد في زيارة تشمل اقليم كوردستان

نيجيرفان بارزاني يصل إلى بغداد

Date: 2021-04-10 09:01:21
نيجيرفان بارزاني يصل إلى بغداد

بارزاني والحكيم يبحثان جملة من القضايا ابرزها الانتخابات المبكرة بالعراق

Date: 2020-09-02 12:49:51
بارزاني والحكيم يبحثان جملة من القضايا ابرزها الانتخابات المبكرة بالعراق

عقب اجتماع الوفدين.. الديمقراطي الكوردستاني يشيد بدور الصدر في المرحلة الحالية

Date: 2021-11-05 10:11:30
عقب اجتماع الوفدين.. الديمقراطي الكوردستاني يشيد بدور الصدر في المرحلة الحالية

محمد رضا السيستاني يقود حراكاً لرأب الصدع الشيعي لاختيار رئيس وزراء بـ"التوافق"

Date: 2021-11-02 09:56:33
محمد رضا السيستاني يقود حراكاً لرأب الصدع الشيعي لاختيار رئيس وزراء بـ"التوافق"

الإطار التنسيقي ينفي التوجه بسؤال للمرجعية الدينية بشأن حكومة الأغلبية

Date: 2022-02-04 17:07:54
الإطار التنسيقي ينفي التوجه بسؤال للمرجعية الدينية بشأن حكومة الأغلبية

برلمان كوردستان يكشف نتائج جديدة حول مباحثات وفد حكومة الاقليم في بغداد

Date: 2021-01-27 07:11:41
برلمان كوردستان يكشف نتائج جديدة حول مباحثات وفد حكومة الاقليم في بغداد

إيران توفد متحدثاً حكومياً إلى العراق بالتزامن مع زيارة قاآني

Date: 2021-06-09 14:27:34
إيران توفد متحدثاً حكومياً إلى العراق بالتزامن مع زيارة قاآني