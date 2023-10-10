على غرار إيران .. الرئيس العراقي يأمل توقيع اتفاق أمني مشترك مع تركيا

شفق نيوز/ أعرب رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الثلاثاء، عن أمله بأن يتم إبرام اتفاق أمني مشترك مع تركيا على غرار الاتفاق مع إيران والذي أدى إلى تجريد سلاح الأحزاب الكوردية المعارضة للنظام في طهران والمتواجدة على أرض إقليم كوردستان.

وذكرت الرئاسة العراقية في بيان أن رشيد، استقبل في قصر بغداد، مستشار الأمن القومي السيد قاسم الأعرجي.

ووفقا للبيان فإنه، جرى، خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، حيث أشار الرئيس إلى ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز الأمن في المناطق الحدودية.

وأضاف البيان أن رشيد ثمن توقيع الاتفاق الأمني المشترك مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدا أهمية الاتفاق في تعزيز الأمن والاستقرار.

وأعرب رئيس الجمهورية خلال اللقاء ذاته، عن أمله بتوقيع اتفاق أمني مشترك مع تركيا، والحد من الخروقات التي تؤثر سلبا على طبيعة العلاقات بين البلدين.

من جانبه قدم الأعرجي إلى الرئيس شرحاً مستفيضاً عن الخطط الحالية والمستقبلية لمستشارية الأمن القومي، مؤكداً عدم ادخار أي جهد من شأنه دعم الاستقرار الداخلي للعراق وتأمين مصالح المواطنين وحياتهم.