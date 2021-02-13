على غرار قانون الاقتراض.. المالية النيابية تهدد بالتصويت على الموازنة دون الكورد

شفق نيوز/ حددت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم السبت، مهلة لحسم الخلاف بين بغداد واربيل على موازنة العام 2021، مهددة بالتصويت على الموازنة دون النواب الكورد على غرار قانون الاقتراض.

وقال عضو اللجنة ثامر ذيبان، لوكالة شفق نيوز، إنه "لغاية اللحظة لا يوجد هناك اي اتفاق بين بغداد وأربيل على حصة اقليم كردستان في مشروع قانون موازنة سنة 2021"، مرجحاً "امكانية الذهاب الى التصويت على الموازنة دون الكورد مثل ما حصل في قانون العجز المالي، اذا تأخر هذا الاتفاق".

وبين ذيبان، وهو نائب عن تحالف الفتح اننا "لا نريد الذهاب بهذا الاتجاه، بل نريد ان تكون هناك مشاركة واتفاقاً على تمرير موازنة 2021 بين كل الاطراف السياسية".

وأضاف "ننتظر خلال الثلاثة ايام المقبلة حصول اتفاق بين بغداد وأربيل حول حصة الاقليم ليكون هناك حسماً نهائياً لهذا الملف"، مبينا ً أنه "بخلاف ذلك سنكون مجبرين التصويت على الموازنة دون الكرد".

وتوصل وفد حكومة الاقليم إلى إتفاق مع الحكومة الاتحادية على تسليم 250 الف برميل من النفط الخام يومياً ونصف الايرادات المالية المتحققة من المنافذ الحدودية مقابل أن تمنح بغداد نسبة 12.67% من الموازنة لكوردستان بعد استقطاع المصروفات السيادية، والحاكمية، وهذا ما تم تثبيته بمسودة مشروع قانون الموازنة العامة الا ان الوفد وفي آخر زيارة له تم ابلاغه بأن الاتفاق لم يعد سارياً.

يذكر أن البرلمان العراقي اقرّ في 24 حزيران الماضي، مشروع قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض) دون تضمين رواتب موظفي الإقليم فيه، ما دفع النواب الكورد للانسحاب من جلسة التصويت، كما أثار ذلك ردود فعل غاضبة في كوردستان.