على طاولة ترامب.. مصرف الرافدين العراقي يواجه خطر العقوبات الأمريكية

شفق نيوز/ جدد النائب عن الحزب الجمهوري الأمريكي، جو ويلسون، يوم الخميس، مهاجمة العراق، وهذه المرة عبر المطالبة بفرض عقوبات على مصرف الرافدين الحكومي، متهماً إياه بأنه "آلة" لغسيل أموال النظام الإيراني وعملائه للحصول على الدولار.

وكتب ويلسون، في تدوينة له على منصة إكس، أن "وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الاحتياطي الفيدرالي، سمحا تحت حكم جو بايدن ومبعوثه (بريت ماكغورك)، لمصرف الرافدين، وهو (أكبر مصرف حكومي في العراق)، بأن يصبح آلة لغسيل الأموال للنظام الإيراني وعملائه للحصول على الدولار الأميركي".

وشدد النائب الجمهوري، على ضرورة "فرض عقوبات على هذا البنك (مصرف الرافدين)"، لافتاً إلى أن الرئيس دونالد ترامب "سوف يصلح الأمر".

وكان ويلسون، قد هاجم أمس الأربعاء، الإدارة السابقة برئاسة جو بايدن، بسبب سياستها التي انتهجتها تجاه العراق وإيران خلال السنوات الماضية.

وكتب ويسلون في تدوينة له على منصة إكس، أن "العراق يواصل إرسال 10 مليارات دولار سنوياً إلى إيران، من أجل شراء النفط والكهرباء، بفضل الإعفاء الأميركي".

ورأى أن "هذا الإعفاء (الأميركي) يعزز النظام في طهران، ويبقي العراق خاضعا للنفوذ الإيراني"، مشدداً على ضرورة "إلغاء هذا الإعفاء، من أجل أن يحصل العراق على الطاقة من العالم العربي"، مختتماً بالقول: "ترامب سوف يصلح هذا الأمر".