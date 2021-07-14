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أعلى سلطة قضائية في العراق تحدد موعد الطعن بقانون الموازنة

Category: سیاسة

Date: 2021-07-14T10:47:16+0000
أعلى سلطة قضائية في العراق تحدد موعد الطعن بقانون الموازنة

شفق نيوز/ قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الاربعاء، تأجيل الطعن بقانون الموازنة العامة للبلاد للعام الحالي 2021.

وقالت المحكمة الاتحادية العليا، في بيان، إنها قررت تأجيل موعد الطعن بقانون الموازنة الاتحادية الى 24 آب المقبل، مبينة أن الحكومة طعنت بأكثر من 10 مواد في قانون الموازنة التي آقرها البرلمان في 31 آذار الماضي.

وقدمت الحكومة العراقية طعناً إلى المحكمة الاتحادية في 10 مواد مضافة ومعدلة على قانون الموازنة العامة للعام 2021، ابرزها "البترودولار ودعم الفلاحين"، وبحسب اللجنة المالية فأن هذا  الطعن "لا يؤثر على قانون الموازنة".

وصوت البرلمان العراقي، في (31 آذار 2021)، على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 بعجز تجاوز 28 تريليون دينار، وشد وجذب استمر لأشهر.

والمحكمة الاتحادية العليا هي أعلى سلطة قضائية في العراق، تختص في الفصل في النزاعات الدستورية، وأُنشأت بقانون عام 2005، وقرارتها باتّة وملزمة للسلطات كافة، وهي مستقلة بشكل كامل عن القضاء العادي ولا يوجد أي ارتباط بينهما.

 

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