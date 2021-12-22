أعلى سلطة قضائية بالعراق تحدد موعداً للنطق بالحكم بخصوص دعوى الغاء الانتخابات

شفق نيوز/ أفاد مصدر قضائي يوم الأربعاء بتحديد المحكمة الاتحادية أعلى سلطة قضائية في العراق مطلع الأسبوع المقبل موعداً للنطق بالحكم في دعوى تحالف "الفتح" المقامة ضد نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأنه تم تحديد يوم 26 - 12 - 2021 موعداً لصدور القرار من المحكمة الاتحادية بخصوص الدعوى المقامة من قبل زعيم تحالف الفتح هادي العامري، المطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، وذلك بعد الاستماع الى اخر دفوع وطلبات الطرفين المتداعين.

وأدلى العامري بإفادته في جلسة اليوم أمام قضاة المحكمة الاتحادية كرر فيها موقفه المناهض لنتائج الانتخابات.

وكان العراق قد اجرى في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.

وما ان تم اعلان النتائج الاولية للانتخابات التي جرت مؤخرا حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية.