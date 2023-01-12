على رأس وفد حكومي رفيع.. السوداني يصل إلى ألمانيا

شفق نيوز / وصل رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الخميس، إلى العاصمة الألمانية برلين، على رأس وفد حكومي رفيع، في زيارة رسمية.

وكان السوداني، قد أكد قبيل مغادرته العاصمة بغداد، أن زيارته إلى برلين تختلف عن سابقاتها، لأنها تتضمن خطة عمل مشتركة بين البلدين.

وقال السوداني، خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن الزيارة ستشهد توقيع مذكرة تفاهم تنطوي على فقرات تمثل خطة واعدة للنهوض بقطاع الكهرباء، مع شركة سيمنس الألمانية، لافتاً إلى أنها ستشهد أيضاً عرض فرص مهمة في مجال الغاز المصاحب والطبيعي.