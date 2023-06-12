على رأس وفد حكومي رفيع.. السوداني يصل الى مصر لإبرام اتفاقيات

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الإثنين، إلى القاهرة، في زيارة رسمية إلى مصر، حيث من المؤمل ان يبرم عدد من الاتفاقيات بين البلدين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، ان "السوداني وصل الى مصر، على رأس وفد حكومي رفيع".

وهذه هي الزيارة الرسمية الثانية للسوداني الى مصر حيث زارها يوم 5 آذار 2023، رفقة وفد حكومي ضم فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وأثير داود سلمان، وزير التجارة.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن السوداني سيوجه دعوة إلى الشركات المصرية للمشاركة في حملة إعادة إعمار العراق.

وكذلك تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين، لاسيما ذات الأهداف الاقتصادية والاستثمارية.

كما سيتضمن جدول أعمال الزيارة التوقيع على مذكرات تفاهم في مجالات الإسكان والخدمات والرياضة وغيرها.