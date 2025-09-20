على رأس وفد حكومي رفيع .. رئيس جمهورية العراق يزور امريكا

شفق نيوز - بغداد / واشنطن

توجه رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بدورتها الـ (80).

ويترأس رشيد وفدا رسميا ضم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ونائب رئيس وزراء إقليم كوردستان قوباد طالباني، ووزير الصحة صالح الحسناوي، ووزير الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، إضافة إلى عدد من المسؤولين.