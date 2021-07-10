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على رأسها الانتخابات.. مسرور بارزاني والخنجر يبحثان 3 ملفات

Category: سیاسة

Date: 2021-07-10T15:15:55+0000
على رأسها الانتخابات.. مسرور بارزاني والخنجر يبحثان 3 ملفات

شفق نيوز/ بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ورئيس تحالف عزم خميس الخنجر، يوم السبت، ثلاثة ملفات بينها الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وذكر بيان لحكومة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني استقبل الخنجر وبحث معه الوضع السياسي والأمني العام في العراق.

كما تمت مناقشة العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وأهمية حل القضايا العالقة على أساس الدستور، كما أفاد البيان.

وأشار البيان إلى أن الجانبين تناولا، في جانب آخر من اللقاء، الانتخابات التشريعية المقبلة، وتم التشديد على ضرورة تحقيق انتخابات حرة ونزيهة تضمن حقوق المكونات العراقية وتطلعاتها كافة.

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