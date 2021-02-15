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على ذمة المالية النيابية: الخميس المقبل موعدا للتصويت على قانون الموازنة

Category: سیاسة

Date: 2021-02-15T08:27:33+0000
على ذمة المالية النيابية: الخميس المقبل موعدا للتصويت على قانون الموازنة

شفق نيوز/ حددت اللجنة المالية النيابية، يوم الاثنين، نهاية الأسبوع الجاري موعدا للتصويت على قانون الموازنة العامة للعام 2021، فيما أشارت إلى استمرار الخلافات على حصة إقليم كوردستان وعدم حسمها.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر لوكالة شفق نيوز، أن "اللجنة المالية النيابية حسمت جميع المشاكل المتعلقة بقانون الموازنة، عدا حصة إقليم كوردستان بسبب رفض الكتل الشيعية ما منصوص بالموازنة".

وأضاف كوجر؛ أن "اللجنة المالية تعمل الان على تدقيق الأرقام والبيانات الموجودة بالموازنة"، مشيرا إلى أنه "في حال توصل الوفد الكوردي إلى اتفاق مع الكتل الشيعية، سيكون يوم الخميس من الأسبوع الجاري موعدا للتصويت على قانون الموازنة".

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