على ذمة الحسيني.. الكشف عن شبكات تتجسس على السيستاني

شفق نيوز/ كشف رئيس كتلة الآمال النيابية، ياسر الحسيني، يوم السبت، عن وجود شبكات تجسس داخل العراق تجسست على المرجعية الدينية في النجف خلال السنوات الماضية.

وقال الحسيني، لوكالة شفق نيوز، إن "السنوات الماضية شهدت قيام مجموعة بتزوير الأختام وبيانات المرجعية الدينية، لكن محاولاتها باءت بالفشل ولم تحقق غايتها، على اعتبار أن المرجعية دينية وإنسانية".

وأضاف أن "البرلمان العراقي يدقق ما يصدر من المرجعية الدينية، حسب توجهاتها وأن الأخبار لا تؤخذ إلا من مكتب علي السيستاني حصراً، وهذا ما ثبت عدم صحة الأختام والتوقيعات المزيفة وغير الصحيحة".

وعن الخروق والتجسس، أقر الحسيني، بوجود شبكات تجسس، ومخاوف من عمل أجهزة وشبكات أخرى داخل العراق تتجسس على المرجعية الدينية والقوى الوطنية والسياسية ورجال الأعمال".

وخلص إلى القول إن "بين الحين والآخر تظهر تسريبات كبيرة وخطيرة تخرج للإعلام من هذه الشبكات، في محاولة منها للتأثير على العملية السياسية والاقتصادية في العراق".