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على خلفية تصاعد الاحتجاجات.. الكاظمي يعقد اجتماعا مع القيادات الامنية لبحث التطورات

Category: سیاسة

Date: 2022-07-30T09:00:17+0000
على خلفية تصاعد الاحتجاجات.. الكاظمي يعقد اجتماعا مع القيادات الامنية لبحث التطورات

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، يوم السبت، بأن القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، عقد اجتماعاً مع القيادات الأمنية على خلفية تظاهرة أنصار التيار الصدري.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان الكاظمي عقد اجتماعاً طارئاً مع قيادات القوات الامنية بمختلف صنوفها للتباحث بشأن التظاهرة التي ينظمها أنصار التيار الصدري وإحاطتهم بالمنطقة الخضراء وتقدمهم نحو اقتحامها.

وانطلقت صباح اليوم السبت تظاهرة حاشدة لأنصار التيار الصدري للتعبير عن رفضهم لترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة.

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