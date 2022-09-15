على خلفية اعتقالات الحشد.. برلماني يدعو لإقالة الفياض: لا تملكون صفة الضبط القضائي

شفق نيوز / دعا النائب المستقل سجاد سالم، اليوم الخميس، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي والقضاء العراقي إلى عزل واتخاذ الاجراءات القضائية بحق رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض بعد حملة الاعتقالات الاخيرة في محافظة الديوانية، فيما بيّن أن هذه الاعتقالات تمثل "خرقا فاضحا" للقانون.

وقال النائب المستقل في منشور على صفحته بموقع فيس بوك وتابعتها وكالة شفق نيوز إن "هيئة الحشد الشعبي ليست سلطة تحقيق بموجب القوانين العراقية ويجب عزل فالح الفياض لخرقهِ القانون وعدم استقلاليتهِ".

وأضاف سالم أن "حملة الاعتقالات الأخيرة من قبل هيئة الحشد الشعبي تمثل خرقاً فاضحاً للقانون يجب التصدي له، خاصة بعد التيقن أن هذه الحملة في محافظة القادسية هُدِدَّ بها ناشطين ومحتجين"، مبينا انه " لا يوجد نص قانوني يمنح هيئة الحشد الشعبي سلطة التحقيق القضائي وحتى القوانين الخاصة وهي كلاً من الأمر الديواني رقم (٩١ )لسنة (٢٠١٦ ) وقانون هيئة الحش…د الشعبي رقم (٤٠ )لسنة (٢٠١٦)".

وتابع النائب المستقل أن "الهيئة وقادتها لا يمنحون صفة ( أعضاء الضبط القضائي) المكلفون بالتحري عن الجرائم وقبول الإخبارات والشكاوى والتي حددتها المادة (٣٩ )من قانون أُصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣ )لسنة (١٩٧١)"، مبينا أن " السكوت التام عن هذه الخروقات القانونية بمثابة التفويض لجهات سياسية معينة بإطلاق يدها في العبث بمصائر الناس واستهدافِهِم وقمع حرية الرأي".

ودعا النائب المستقل القائد العام للقوات المسلحة الى "عزل فالح الفياض عن منصبهِ"، مطالباً الادعاء العام بــ"اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

وكانت هيئة الحشد الشعبي اعلنت، قبل ايام، اعتقال مجموعة أوردت بأنها بعثية من بينها احد الاساتذة الجامعيين وكانت تخطط لأعمال تستهدف أمن البلاد، من دون الادلاء بتفاصيل أكثر عن كيفية التوصل الى هذه المجموعة.