على خطى العيساوي والسليمان.. شيوخ صلاح الدين يطالبون بإعادة "الميزان والخشماني والندا"

شفق نيوز/ طالب شيوخ عشائر محافظة صلاح الدين، يوم السبت، بإعادة شخصيات قيادية مطلوبة للقضاء الى المحافظة.

جاء ذلك عقب مؤتمر عشائري موسع ضم شيوخ عشائر المحافظة وعددا كبيرا من الشخصيات البارزة.

وصدر عن المؤتمر بحسب فيديو متداول تنشره وكالة شفق نيوز، بياناً بأسم عشائر صلاح الدين يطالبون فيه بإعادة السياسي ناجح الميزان والشاعر وليد الخشماني والشيخ حسن الندا امير قبيلة البو ناصر" قبيلة الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

وأثارت أنباء عودة المطلوب للقضاء العراقي، علي حاتم السليمان إلى بغداد، جدلاً واسعاً لدى الأوساط الشعبية بشكل عام، والوسط الأنباري بشكل خاص، لكونه أحد شيوخ قبيلة الدليم في مدينة الرمادي.

إذ ربطت مصادر سياسية عودة السليمان، ومن قبله رافع العيساوي، ودعم سطام أبو ريشة، بأنه مخطط لقوى الإطار التنسيقي لمناكفة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بإعادة قيادات سابقة في معقله التقليدي، رداً على تحالفه مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.