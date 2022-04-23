سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

على خطى العيساوي والسليمان.. شيوخ صلاح الدين يطالبون بإعادة "الميزان والخشماني والندا"

Category: سیاسة

Date: 2022-04-23T20:55:20+0000
على خطى العيساوي والسليمان.. شيوخ صلاح الدين يطالبون بإعادة "الميزان والخشماني والندا"

شفق نيوز/ طالب شيوخ عشائر محافظة صلاح الدين، يوم السبت، بإعادة شخصيات قيادية مطلوبة للقضاء الى المحافظة.

جاء ذلك عقب مؤتمر عشائري موسع ضم شيوخ عشائر المحافظة وعددا كبيرا من الشخصيات البارزة.

وصدر عن المؤتمر بحسب فيديو متداول تنشره وكالة شفق نيوز، بياناً بأسم عشائر صلاح الدين يطالبون فيه بإعادة السياسي ناجح الميزان والشاعر وليد الخشماني والشيخ حسن الندا امير قبيلة البو ناصر" قبيلة الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

وأثارت أنباء عودة المطلوب للقضاء العراقي، علي حاتم السليمان إلى بغداد، جدلاً واسعاً لدى الأوساط الشعبية بشكل عام، والوسط الأنباري بشكل خاص، لكونه أحد شيوخ قبيلة الدليم في مدينة الرمادي.

إذ ربطت مصادر سياسية عودة السليمان، ومن قبله رافع العيساوي، ودعم سطام أبو ريشة، بأنه مخطط لقوى الإطار التنسيقي لمناكفة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بإعادة قيادات سابقة في معقله التقليدي، رداً على تحالفه مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

related

صلاح الدين.. "مشاكل كبيرة" بانتظار الانتخابات المبكرة

Date: 2020-11-02 15:05:31
صلاح الدين.. "مشاكل كبيرة" بانتظار الانتخابات المبكرة

مسؤول حكومي يوضح حقيقة وجود "احتكار انتخابي" في آمرلي

Date: 2021-09-16 15:23:00
مسؤول حكومي يوضح حقيقة وجود "احتكار انتخابي" في آمرلي

نائب عنها: صلاح الدين تحتل النصيب الأكبر من فساد المحافظات

Date: 2020-12-21 15:49:07
نائب عنها: صلاح الدين تحتل النصيب الأكبر من فساد المحافظات

تحذير من "بؤر إرهابية" تهدد الانتخابات في محافظات ساخنة

Date: 2021-09-24 16:22:23
تحذير من "بؤر إرهابية" تهدد الانتخابات في محافظات ساخنة

صلاح الدين تبحث مع بارزاني المباشرة بمشروع "التوأمة مع اربيل"

Date: 2021-01-16 11:37:36
صلاح الدين تبحث مع بارزاني المباشرة بمشروع "التوأمة مع اربيل"

صلاح الدين.. 50 ألف ناخب يشاركون بالتصويت الخاص

Date: 2021-10-06 07:45:52
صلاح الدين.. 50 ألف ناخب يشاركون بالتصويت الخاص

رئاسة الوزراء تعيد مسؤولاً محلياً إلى منصبه في صلاح الدين

Date: 2021-01-20 15:59:34
رئاسة الوزراء تعيد مسؤولاً محلياً إلى منصبه في صلاح الدين

إقبال على مراكز التصويت الخاص في كركوك وديالى وصلاح الدين وسط إجراءات مشددة

Date: 2021-10-08 06:09:37
إقبال على مراكز التصويت الخاص في كركوك وديالى وصلاح الدين وسط إجراءات مشددة