علاء الركابي يعلن تجميد عضويته الادارية والنيابية في حركة امتداد

شفق نيوز/ أعلن علاء الركابي، يوم الجمعة، تجميد عضويته الادارية والنيابية في حركة امتداد لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.

وقال الركابي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "أعلن عن تجميد عضويتي في جميع مفاصل حركة امتداد الإدارية والنيابية ولمدة ستة أشهر قابلة للتجديد ولغاية عقد المؤتمر العام الأول الذي يخصص حسب النظام الداخلي لانتخاب أمين عام جديد وأمانة عامة جديدة".

وتابع، "أبلغت أعضاء الأمانة العامة بهذا القرار .. وحتى نلتقي مجددا".

وفي 19 / 5 / 2022، قررت الأمانة العامة "لحركة امتداد" المنبثقة عن إحتجاجات تشرين في العراق، يوم الخميس، إعفاء عضو مجلس النواب العراقي علاء الركابي من منصب الأمين العام للحركة.

وذكر مصدر مقرب من الحركة لوكالة شفق نيوز، أن "الأمانة العامة لحركة امتداد قررت اعفاء الركابي من منصبه في خطوة تصحيحية نظراً للأخطاء والتخبطات في الفترة الماضية".

ويأتي هذا القرار بعد انشقاق خمسة نواب من الحركة، وهم كل من: : داود العيدان، ومحمد نوري، ونيسان الزاير، ونداء الكريطي، وكاظم الفياض.

وعزا النواب سبب الاستقالة الى ما اسموه"خروج الحركة عن مبادئ تشرين، وتفرد أمينها العام بالقرارات المصيرية للحركة دون الرجوع لمؤسساتها وتوجيه الاتهامات لبعض النواب بالخيانة والفساد دون دليل".