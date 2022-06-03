سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

علاء الركابي يعلن تجميد عضويته الادارية والنيابية في حركة امتداد

Category: سیاسة

Date: 2022-06-03T13:37:00+0000
علاء الركابي يعلن تجميد عضويته الادارية والنيابية في حركة امتداد

شفق نيوز/ أعلن علاء الركابي، يوم الجمعة، تجميد عضويته الادارية والنيابية في حركة امتداد لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.

وقال الركابي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "أعلن عن تجميد عضويتي في جميع مفاصل حركة امتداد الإدارية والنيابية ولمدة ستة أشهر قابلة للتجديد ولغاية عقد المؤتمر العام الأول الذي يخصص حسب النظام الداخلي لانتخاب أمين عام جديد وأمانة عامة جديدة".

وتابع، "أبلغت أعضاء الأمانة العامة بهذا القرار .. وحتى نلتقي مجددا".

وفي 19 / 5 / 2022، قررت الأمانة العامة "لحركة امتداد" المنبثقة عن إحتجاجات تشرين في العراق، يوم الخميس، إعفاء عضو مجلس النواب العراقي علاء الركابي من منصب الأمين العام للحركة.

وذكر مصدر مقرب من الحركة لوكالة شفق نيوز، أن "الأمانة العامة لحركة امتداد قررت اعفاء الركابي من منصبه في خطوة تصحيحية نظراً للأخطاء والتخبطات في الفترة الماضية".

ويأتي هذا القرار بعد انشقاق خمسة نواب من الحركة، وهم كل من: : داود العيدان، ومحمد نوري، ونيسان الزاير، ونداء الكريطي، وكاظم الفياض.

وعزا النواب سبب الاستقالة الى ما اسموه"خروج الحركة عن مبادئ تشرين، وتفرد أمينها العام بالقرارات المصيرية للحركة دون الرجوع لمؤسساتها وتوجيه الاتهامات لبعض النواب بالخيانة والفساد دون دليل".

related

امتداد "تتفاجئ" من انسحاب خمسة نواب منها ليلاً

Date: 2022-05-23 05:38:26
امتداد "تتفاجئ" من انسحاب خمسة نواب منها ليلاً

النواب المستقيلون من "امتداد" يطالبون الركابي بدليل: "الشعب لازم يسولف"

Date: 2022-05-22 21:54:37
النواب المستقيلون من "امتداد" يطالبون الركابي بدليل: "الشعب لازم يسولف"

"امتداد" تخرج عن صمتها بشأن الدخول بالتشكيلة الحكومية وتكشف طلباً يخص وضعها البرلماني

Date: 2022-03-08 13:42:02
"امتداد" تخرج عن صمتها بشأن الدخول بالتشكيلة الحكومية وتكشف طلباً يخص وضعها البرلماني

انسحاب جماعي جديد يجتاح حركة "امتداد"

Date: 2022-02-13 17:07:46
انسحاب جماعي جديد يجتاح حركة "امتداد"

نائب يتهم مسؤولاً محلياً بالاعتداء عليه والأخير ينفي: هو وأفراد عشيرته من اعتدوا علينا

Date: 2022-04-25 13:14:20
نائب يتهم مسؤولاً محلياً بالاعتداء عليه والأخير ينفي: هو وأفراد عشيرته من اعتدوا علينا

ضربة جديدة لحركة "امتداد".. العيساوي تحتج وتعلن الاستقالة

Date: 2022-02-01 14:40:09
ضربة جديدة لحركة "امتداد".. العيساوي تحتج وتعلن الاستقالة

محافظ سابق وأطراف خارجية.. حركة امتداد فصل من الهزات والانقلابات

Date: 2022-05-20 08:52:40
محافظ سابق وأطراف خارجية.. حركة امتداد فصل من الهزات والانقلابات

"مستقلون" يتحركون لمقاضاة نواب مقاطعين ويطالبون بدور باختيار "الرئيس"

Date: 2022-05-09 13:18:26
"مستقلون" يتحركون لمقاضاة نواب مقاطعين ويطالبون بدور باختيار "الرئيس"