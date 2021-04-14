علاوي يؤشر محاولات للاستحواذ على مفوضية الانتخابات ويطلق تحذيراً

شفق نيوز/ أشّر زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، يوم الاربعاء، محاولات للاستحواذ على مواقع مهمة في مفوضية الانتخابات، محذرا من عزوف العراقيين عن المشاركة في الانتخابات المؤمل اجراؤها في شهر تشرين الاول المقبل.

وقال مكتب علاوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "ظهرت في الاونة الاخيرة اجراءات وسلوكيات لا تتفق مطلقاً مع الشعارات التي رفعت لأجل الوصول الى انتخابات نزيهة ومستقلة، من خلال محاولة الاستحواذ على مواقع مهمة في مفوضية الانتخابات وبطريقة غير مقبولة مطلقاً".

وأوضح، "كما بدأ المال السياسي -كالعادة- يلعب دوراً واضحاً في المشهد الانتخابي فضلاً عن فوضى السلاح المنفلت واستمرار التظاهرات التي تندد بالوضع المأساوي الذي وصلت اليه العملية السياسية"، مضيفا "من هذا المنطلق، نجدد تحذيرنا من ان اجراء الانتخابات في مثل هذه الظروف دون ايجاد حل لتلك المشاكل، لن يحقق اي اصلاح منتظر، بل وسيزيد من نسبة العزوف الشعبي عن المشاركة فيها ويؤدي الى نتائج كارثية".

واكد المكتب أن "توفير البيئة المناسبة والمناخ الملائم لانتخابات نزيهة اصبح ضرورة قصوى، وهو ما يحتم على الحكومة ومجلس النواب الموقر والقوى السياسية الوطنية العمل على تهيئة الاجواء المناسبة لاجرائها بقدر مقبول من النزاهة، والا فلا داعي لاجراء انتخابات ستزيد من مأساة ابناء شعبنا ومعاناتهم".