سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

علاوي يؤشر محاولات للاستحواذ على مفوضية الانتخابات ويطلق تحذيراً

Category: سیاسة

Date: 2021-04-14T08:49:23+0000
علاوي يؤشر محاولات للاستحواذ على مفوضية الانتخابات ويطلق تحذيراً

شفق نيوز/ أشّر زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، يوم الاربعاء، محاولات للاستحواذ على مواقع مهمة في مفوضية الانتخابات، محذرا من عزوف العراقيين عن المشاركة في الانتخابات المؤمل اجراؤها في شهر تشرين الاول المقبل.

وقال مكتب علاوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "ظهرت في الاونة الاخيرة اجراءات وسلوكيات لا تتفق مطلقاً مع الشعارات التي رفعت لأجل الوصول الى انتخابات نزيهة ومستقلة، من خلال محاولة الاستحواذ على مواقع مهمة في مفوضية الانتخابات وبطريقة غير مقبولة مطلقاً".

وأوضح، "كما بدأ المال السياسي -كالعادة- يلعب دوراً واضحاً في المشهد الانتخابي فضلاً عن فوضى السلاح المنفلت واستمرار التظاهرات التي تندد بالوضع المأساوي الذي وصلت اليه العملية السياسية"، مضيفا "من هذا المنطلق، نجدد تحذيرنا من ان اجراء الانتخابات في مثل هذه الظروف دون ايجاد حل لتلك المشاكل، لن يحقق اي اصلاح منتظر، بل وسيزيد من نسبة العزوف الشعبي عن المشاركة فيها ويؤدي الى نتائج كارثية".

واكد المكتب أن "توفير البيئة المناسبة والمناخ الملائم لانتخابات نزيهة اصبح ضرورة قصوى، وهو ما يحتم على الحكومة ومجلس النواب الموقر والقوى السياسية الوطنية العمل على تهيئة الاجواء المناسبة لاجرائها بقدر مقبول من النزاهة، والا فلا داعي لاجراء انتخابات ستزيد من مأساة ابناء شعبنا ومعاناتهم".

related

علاوي يرد على ولايتي بشدة: إيران لن تستطيع تحقيق احلامها التوسعية

Date: 2020-02-09 12:46:46
علاوي يرد على ولايتي بشدة: إيران لن تستطيع تحقيق احلامها التوسعية

أول تعليق عراقي على تصريحات نتنياهو بشأن ضم غور الأردن لاسرائيل

Date: 2019-09-11 18:01:56
أول تعليق عراقي على تصريحات نتنياهو بشأن ضم غور الأردن لاسرائيل

علاوي منتقداً قانون الانتخابات: سينتهي بتقسيم العراق

Date: 2020-10-27 15:06:19
علاوي منتقداً قانون الانتخابات: سينتهي بتقسيم العراق

علاوي يوجه دعوة لرئيس الجمهورية لـ"انقاذ العراق"

Date: 2019-12-08 10:02:12
علاوي يوجه دعوة لرئيس الجمهورية لـ"انقاذ العراق"

قانونية البرلمان ترفض اعلان الكاظمي: لا يمتلك صلاحية تحديد موعد الانتخابات

Date: 2020-08-01 11:20:48
قانونية البرلمان ترفض اعلان الكاظمي: لا يمتلك صلاحية تحديد موعد الانتخابات

تحالف الصدر يعلق على تشكيل "حزب الكاظمي" وخوضه الانتخابات المقبلة

Date: 2020-09-23 13:41:16
تحالف الصدر يعلق على تشكيل "حزب الكاظمي" وخوضه الانتخابات المقبلة

تحالف الصدر يعلن رفضه إجراء الانتخابات من قبل الامم المتحدة

Date: 2021-02-06 09:10:02
تحالف الصدر يعلن رفضه إجراء الانتخابات من قبل الامم المتحدة

الرئيس العراقي يؤكد ضرورة المراقبة الأممية للانتخابات

Date: 2021-03-28 12:50:20
الرئيس العراقي يؤكد ضرورة المراقبة الأممية للانتخابات