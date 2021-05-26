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علاوي يلوح بمقاطعة الانتخابات المبكرة

Category: سیاسة

Date: 2021-05-26T08:24:41+0000
علاوي يلوح بمقاطعة الانتخابات المبكرة

شفق نيوز/ لوح زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي يوم الأربعاء بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المبكرة إذا لم توفر الأجواء المناسبة لإجرائها.

وقال علاوي في تغريدة على تويتر، "منذ تحديد ما يسمى موعد الانتخابات المبكرة، أكدنا صعوبة اجرائها قبل توفير بيئة انتخابية مناسبة".

وأضاف، "ما حصل ويحصل يوميا من اغتيالات وقمعٍ وترهيب يؤكد صحة ما ذهبنا اليه".

وأردف علاوي بالقول، "أصبحنا اليوم امام خيارين، اما التأجيل او المقاطعة مالم تتوفر اجواء مناسبة تحقق مقبولية في نزاهتها".

ومن المقرر إجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وسط تعهدات من حكومة مصطفى الكاظمي بإجرائها في أجواء آمنة.

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