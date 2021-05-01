علاوي يعلق على "أمر" الحلبوسي بشأن البعث

شفق نيوز/ علق رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، يوم السبت، على إصدار رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أمرا نيابيا يقضي بإعادة لجنة اجتثاث البعث ضمن اللجان النيابية.

وذكر علاوي في تغريدة له على تويتر، أن "بعد 18 عاما لا يزال التعامل بملف اجتثاث البعث مبني على التسييس والجهوية مما يعكس خوفاً غير مبرر بعد تصدينا للنظام البائد وهو في أوج قوته".

وأضاف "لطالما حذرنا من الاستمرار على هذا النهج وطالبنا مرارا وتكرارا باحالة هذا الملف الى القضاء ومحاكمة من ثبتت إدانته بارتكاب جرائم بحق ابناء شعبنا".

وأمس الجمعة، أبدى تحالف "عزم"، برئاسة خميس الخنجر، استغرابه من صدور الأمر النيابي المرقم 39 والصادر عن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مشيرا الى أنه تضمن كماً هائلا من الانتهاكات، بداية من النظام الداخلي لمجلس النواب، وانتهاء بصلاحيات رئيس مجلس النواب نفسه.