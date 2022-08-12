علاوي يطرح حلاً "سيغضب الصدر": اعقدوا جلسة للبرلمان في أي مكان بالعراق

شفق نيوز / دعا رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، اليوم الجمعة، الى عقد جلسة برلمانية "في أي مكان بالعراق"، لاختيار رئيس جمهورية وتشكيل حكومة جديدة تمهد لانتخابات مبكرة، فيما حذر من "تدهور الأوضاع وخطورة" المرحلة الحالية.

وقال رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "لطالما دعونا إلى الحوار الوطني الذي نرى فيه حلاً للأزمات وتجاوز حالة الفوضى والتعقيد وكذلك طالبنا ومنذ العام 2010، بتشكيل مجلس أعلى للسياسات الاستراتيجية والآن بتشكيل مجلس حكماء ولكن للأسف لم يستجب المتخاصمون لدعواتنا".

وأضاف اياد علاوي "عليه لم يَتَبَقَّ سوى احترام توقيتات الدستور الذي اختط بأيديهم على الرغم من تحفظاتنا على العديد من فقراته وذلك من خلال عقد جلسة لمجلس النواب في أي مكانٍ في العراق بحضور رئيس مجلس القضاء ورئيس المحكمة الاتحادية لاختيار أو تثبيت رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة تمهد لإجراء انتخاباتٍ مبكرة بقانون انتخابي عادل ومفوضية انتخابات نزيهة".

وتابع علاوي أن "بخلاف ذلك ستزداد الأوضاع سوءً وتتدهور إلى ما لا يحمد عقباه، ولا امتلك غير التنبيه والتحذير من تداعيات وخطورة المرحلة التي يمر بها بلدنا الحبيب وشعبنا العزيز الذي عانى الويلات وحُرمَ من أبسط مقومات العيش الكريم.

ويعيش العراق على وقع أزمة متصاعدة بين التيار الصدري من جهة، والاطار التنسيقي من جهة أخرى بشأن تشكيل الحكومة الجديدة والمطالبات بانتخابات مبكرة، في ظل رؤية وتوجه كل منهما لشكل الحكومة وكيفية إدارة المرحلة المقبلة، وفيما يعتصم الصدريون في مبنى مجلس النواب، بدأ اليوم انصار الإطار التنسيقي اعتصاما جديدا امام المنطقة الخضراء.