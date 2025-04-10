علاوي يصدر توضيحا بشأن "دفع مبلغ مالي كبير لأحد رموز نظام صدام مقابل دعم انتخابي"

شفق نيوز/ نفى مكتب رئيس التجمع الوطني العراقي اياد علاوي، يوم الخميس، المعلومات التي وردت في برنامج تلفزيوني بشأن دفع علاوي مبلغ مالي كبير لأحد رموز نظام صدام حسين مقابل دعم انتخابي.

وأعرب بيان صادر عن المكتب عن استغرابه، عما "ورد على لسان الاعلامي حميد عبدالله في برنامجه (وتلك الايام) والذي زعم فيه وجود معلومات وردت في كتاب نسب لأحد مرافقي رئيس النظام السابق صدام ادعى فيه أن علاوي قام بدفع مبلغ مالي كبير لاحد رموز ذلك النظام مقابل دعم انتخابي".

وأعرب المكتب عن اسفه لـ"زج اسم علاوي في مثل هذه الافتراءات"، مبينا أنه "نؤكد بشكل قاطع نفي هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً، ونعدها محض اكاذيب لا اساس لها من الصحة، ولا تمت للحقيقة بصلة وتندرج ضمن محاولات متكررة للنيل علاوي".

وشدد البيان على أن "الخوض في مثل هذه المزاعم دون التحقق منها يمثل انزلاقاً عن المعايير المهنية التي يفترض الالتزام بها خصوصا عند التطرق الى شخصيات وطنية وتاريخ سياسي موثق".

ودعا مكتب علاوي، وسائل الاعلام الى "توخي الدقة والمسؤولية في تناول المعلومات المتعلقة بالشخصيات العامة، مؤكدا "اننا نحتفظ بكامل حقوقنا القانونية لمقاضاة كل من يروج او يساهم في نشر مثل هذه المزاعم الكاذبة وسنتخذ الإجراءات القضائية اللازمة لمحاسبة كل من يتعمد الاساءة او التشويه المتعمد".