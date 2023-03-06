علاوي يراسل السوداني: وصلنا الى طريق يكاد يكون مسدوداً

شفق نيوز/ أبدى زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، يوم الاثنين، دعمه الى رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، محذرا إياه في الوقت ذاته من أن الوصول الى طريق مسدود.

وقال علاوي في رسالة بعث بها إلى السوداني، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "كنا نطمح أن نعيش في عراق آمن مستقر تتكرس فيه مفاهيم الديمقراطية ومبادئ العدالة وحقوق المواطنة التي تقوم على المساواة، وبعد عملنا الدؤوب لإسقاط النظام الديكتاتوري والسعي لإنشاء نظام سياسي عادل".

وتابع، "وصلنا اليوم للاسف الى طريق يكاد يكون مسدوداً بسبب الكثير من العقبات التي تعيق استمرار العملية السياسية والتي من المفترض ان تصل الى بناء دولة الحكم الرشيد وتذليل العقبات وتحقيق المساواة للمواطنين والهيبة للوطن وإعلاء سيادة القانون واستقلال القضاء".

وأضاف علاوي، "لقد فقد الشعب العراقي الكريم ثقته بالعملية السياسية وما الاحتجاجات السلمية التي بدأت منذ عام 2011 وآخرها انتفاضة تشرين عام 2019 التي تعرضت للقمع واستشهد خلالها المئات وجرح الآلاف من شبابنا بدون وجه حق والعزوف الكبير عن المشاركة في الانتخابات إلا دليل على فقدان الثقة، ومع ذلك فهناك بارقة أمل تحث على التغيير المطلوب".

وأكد، "نحن نرى أنكم معروف عنكم نزاهتكم وادارتكم الكفوء أبان توليكم وزارات سابقة، ونحن داعمين لكم ونقدر صعوبة الظروف المحيطة بكم".